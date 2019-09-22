نجح محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة في تحقيق رقمين مميز له عقب مشاركة اليوم مع فريقه أمام طنطا على استاد بتروسبورت ضمن الدوري الممتاز.
يعد محمد عبد المنصف أكبر حارس يشارك في الدوري للموسم الجديد 2019/2020 حيث يبلغمن العمر 42 عامًا، كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.
كما حقق عبدالمنصف رقم قياسى أخر، بمشاركته فى 24 موسم متتالى، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب علىمستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم روما السابق والمنتخب الإيطالى.
وبذلك يحطم رقم الثنائي كل من حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، اللذان شاركا في 23 موسمًا فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالمنصف يعادل أرقام توتي وجيجز ويتخطى حسام حسن والحضري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.