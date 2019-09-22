عبدالمنصف يعادل أرقام توتي وجيجز ويتخطى حسام حسن والحضري

نجح محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة في تحقيق رقمين مميز له عقب مشاركة اليوم مع فريقه أمام طنطا على استاد بتروسبورت ضمن الدوري الممتاز.

يعد محمد عبد المنصف أكبر حارس يشارك في الدوري للموسم الجديد 2019/2020 حيث يبلغ

من العمر 42 عامًا، كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.

كما حقق عبدالمنصف رقم قياسى أخر، بمشاركته فى 24 موسم متتالى، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على

مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم روما السابق والمنتخب الإيطالى.

وبذلك يحطم رقم الثنائي كل من حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، اللذان شاركا في 23 موسمًا فقط.