شاهد.. ليفربول يتقدم على تشيلسي بثنائية في الشوط الأول

تقدم ليفربول على تشيلسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "ستافورد بريدج"، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

سجل أرنولد الهدف الأول في الدقيقة 15، قبل أن يسجل روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 30.

مجريات الشوط الأول...

بدأ الشوط الأول بضغط كبير من الفريقين، من أجل تسجيل الهدف الأول مبكرًا، وتبادلا الفريقان الهجمات، قبل أن ينجح ألكسندر أرنولد في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15، عبر ضربة حرة مباشرة، حيث قام

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محمد صلاح بتمرير الكرة لأرنولد، الذي سجلها بطريقة رائعة داخل شباك البلوز.

قام أدريان بتصدي رائع أمام تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، في الدقيقة 24، حيث كان أبراهام منفردًا أمام المرمى، لكن نجح الحارس الإٍسباني بالتصدي للكرة ببراعة.

في الدقيقة 26، هدف ملغي لتشيلسي، بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو، بدأت الكرة هجمة منظمة رائعة من لاعبي تشيلسي، قام ويليان بتبادل الكرة مع

ماونت ليتقدم اللاعب البرازيلي على الجانب الإيسر لمنقطة الجزاء ويمررها سريعًا للعمق، ويضربها سريعًا أبراهام بتسديدة مهارية رائعة، تصدى لها أدريان، قبل أن تذهب الكرة لأزبيليكويتا ويسكنها في شباك لكن تلغى بعد الرجوع لتقنية الفيديو، التي أكدت وجود حالة تسلل ويلغي الهدف.

سجل روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 30، بعد كرة عرضية من ضربة ثابتة، نفذها أندي روبرتسون، والذي أرسلها عرضية رائعة، ليضربها فيرمينو رأسية في شباك البلوز.

في الدقيقة 38، مرواغة رائعة من محمد صلاح ومر من توموري لاعب تشيلسي، وتوغل لمنقطة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة بقوة لكنها تصدم بكريستينسن، وتخرج ضربة ركنية.