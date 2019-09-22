محمد بركات وسيد معوض يتابعان مباراة ليفربول وتشيلسي من اتحاد الكرة

حرص محمد بركات مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، وسيد معوض المدرب المساعد، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على متابعة مباراة لإدارة اتحاد الكرة، على متابعة مباراة ليفربول وتشيلسي الجارية حاليًا في الدوري الإنجليزي وجلس بركات ومعوض في اتحاد الكرة بعد انتهاء جلسة مسئولي الجبلاية مع الجهاز الفني الجديد للفراعنة من أجل متابعة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول.

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