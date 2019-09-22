أحمد أيوب يغادر اتحاد الكرة بعد جلسته مع حسام البدري

غادر أحمد أيوب المدرب العام الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مقر اتحاد الكرة بعد انتهاء جلسته مع مسئولي الجبلاية، في حضور حسام البدري المدير الفني للفراعنة. انتهاء جلسته مع مسئولي الجبلاية، في حضور حسام البدري المدير الفني للفراعنة. ورفض أيوب التعليق على أي شيء يخص عمله بالمنتخب، مؤكدًا أن اختياره للعمل في جهاز المنتخب مسئولية اتحاد الكرة فقط.

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