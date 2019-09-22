فيرون: السير أليكس فيرجسون ليس أفضل مدرب عملت معه!

أصر أسطورة ناديي بارما ولاتسيو “خوان سيباستيان فيرون” على أن مدربه السابق في لاتسيو “زفن جوران إريكسون” هو أفضل مدرب عمل معه على الإطلاق، أكثر حتى من المدرب التاريخي “السير أليكس فيرجسون” الذي قام بضمه لصفوف مانشستر يونايتد عام 2001.

وتحدث نجم الأرجنتين في تصفيات ونهائيات كأس العالم 2002، عن مسيرته الطويلة في الدوري الإيطالي “السيري آ” وفي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وقال لموقع 90 دقيقة “وصلت إلى إيطاليا في أفضل وقت ممكن، حيث كان الدوري غنيًا بالأسماء الكبيرة، وكرة القدم الرائعة. السيري آ كان المسابقة الأصعب بسبب كل مسابقات الدوري الأوروبية بسبب التكتيك”.

وأضاف “البريميرليج كان عكس ذلك، فقد كانت مسابقة خالية من جميع التكتيكات”.

وطُلب من فيرون تسمية أفضل مدرب عمل معه على الإطلاق خلال مسيرته الطويلة حيث تدرب تحت أيدي عظماء أمثال كارلو أنشيلوتي وإريكسون وفيرجسون وبيلسا.

Advertisements

لكن فيرون لم تكن لديه شكوك في الإشارة إلى أيامه مع لاتسيو أثناء فترة المدرب السويدي المُخضرم “زفين جوران إريكسون” حتى عندما سئل عن رأيه في فترته رفقة السير أليكس فيرجسون.

وقال ساحر لابلاتا “لم أكن اهتم بالتفاصيل التكتيكية. في الواقع، لقد اهتممت بها، وفهمت ما قيل، لكنني دائمًا ما أوليت الكثير من الاهتمام لقيادة الفريق، دائمًا”.

وأوضح “بالنسبة لي، أفضل مدرب عملت معه هو زفن جوران إريكسون. بالكاد كنت أواجه المشاكل في فرقه. حيث كانت فرق ذات شخصية قوية. لقد كان يتواصل مع الجميع بشكل جيد وفي النهاية جعلنا هذا نحقق الفوز بلقب الدوري مع لاتسيو”.

وفاز لاتسيو مع إريكسون في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من الألفية الثالثة بالدوري الإيطالي، وبكأس إيطاليا مرتين بالإضافة إلى كأسين للسوبر الإيطالي، وآخر نسخة من كأس الكؤوس الأوروبية، وكأس للسوبر الأوروبي.