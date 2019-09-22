بعد ديربي ميلانو، حفيظ دراجي ينتقد إدارة مانشستر يونايتد

وجه المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” نقدًا صريحًا لإدارة نادي مانشستر يونايتد، بسبب التخلي عن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الميركاتو الصيفي الماضي.

ولاحظ حفيظ دراجي أثناء تعليقه على مباراة مانشستر يونايتد أمام وست هام يونايتد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، عصر اليوم الأحد، أن الاستغناء عن روميلو لوكاكو كان غلطة سيدفع الفريق ثمنها في الوقت الراهن.

وقدم روميلو لوكاكو مستوى مذهل أمام دفاعات ميلان، ليلة أمس السبت، في ديربي ميلانو، وسجل الهدف الثاني برأسية نموذجية.

وعلق حفيظ دراجي على ديربي ميلانو الليلة الماضية على قنوات beIN Sports قبل أن يعود عصر اليوم لتولي مهمة التعليق على مباراة وست هام ومانشستر يونايتد في ملعب الملكة إليزابيث بلندن.

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وقال معلق بي إن سبورتس “الأمور صعبة على مانشستر يونايتد في هذه المباراة، الفريق لا يستطيع اختراق دفاع وست هام بصورة صحيحة، وهذا طبيعي لانك عندما لا تلعب برأس حربة صريح ستواجه تلك المتاعب، ربما يُفكرون الآن في روميلو لوكاكو الذي يُقدم مستوى رهيب رفقة الإنتر”.

وأضاف “روميلو لوكاكو مهاجم شرس، جسده ضخم ومرعب للمدافعين، ولا يزال سنه صغير، وأكد أنه مكسب كبير للإنتر حيث يقوم بعمل رائع منذ انتقاله إلى الدوري الإيطالي”.

وبدأ مانشستر يونايتد مباراة اليوم أمام وست هام يونايتد بمهاجم متحرك كان ماركوس راشفورد الذي يميل أكثر نحو الجهة اليسرى دون أي تمركز واضح منه داخل صندوق العمليات.

وتواجد من خلف ماركوس راشفورد الثلاثي “ماتا وبيريرا وجيمس”، وفي خط الوسط ثنائي دفاعي هما مكتوميناي وماتيتش.