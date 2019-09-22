مرتضى منصور يفضح سر من أسرار الاتحاد المصري

فضح رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” سر من الأسرار التي حاول رجال الاتحاد المصري لكرة القدم التكتم عليها منذ بداية شهر يونيه الماضي. السر المتعلق بتأجيل الاتحاد لآخر ثلاث جولات من الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2018 إلى ما بعد بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.

وطلبت أندية الدوري المصري الممتاز بقيادة الأهلي إنهاء منافسات الدوري في بداية شهر يونيه، قبل 15 يومًا من انطلاق كأس أمم أفريقيا، إلا أن رئيس الزمالك مرتضى منصور عارض بشدة، وطالب بالتأجيل إلى ما بعد البطولة بحجة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث تم تأجيل مباريات للأهلي في نهاية عام 2018 أثناء انشغاله بمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ولم يفهم أحد من مسؤولي أندية الدوري أو وسائل الإعلام المحلية سبب مُجاراة مسؤولي الاتحاد المصري لمرتضى منصور وتنفيذ طلبه بتغيير موعد انتهاء الموسم، حتى جاء مرتضى منصور بنفسه ليفضح السر في حديث متلفز هذا الأسبوع.

وقال مرتضى منصور “خسرنا كأس السوبر، لكن الزمالك تُوج ببطولات أكثر من الأهلي هذا الموسم، حققنا الكونفدرالية وكأس مصر وكأس السوبر المصري السعودي”.

وعن الأداء الباهت لفريقه أمام الأهلي في كأس السوبر أول أمس الجمعة على ملعب برج العرب، قال مرتضى منصور “يوجد عدد كبير من اللاعبين بحاجة للحصول على الراحة مثل يوسف أوباما والتونسي فرجاني ساسي”.

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وأضاف مرتضى منصور دون أن يشعر، قائلاً “فرجاني ساسي مستواه مُحير، عليه أن يتذكر أننا أجلنا مباريات الدوري الموسم الماضي بسبب إصابته ومشاركته مع تونس في كأس أمم أفريقيا”.

وكان فرجاني ساسي أصيب في الكاحل بعد تدخل قوي من اللاعب المغربي جلال الدودي خلال مباراة الزمالك وحسنية أكادير في ربع نهائي الكونفدرالية على ملعب الجيش بالسويس، وحرمته تلك الإصابة من المشاركة مع الفريق في نصف النهائي أمام النجم الساحلي ثم أمام نهضة بركان في النهائي.

وحمل مرتضى منصور المدير الفني الجديد للزمالك “ميتشو” مسؤولية الخسارة، مؤكدًا أن التشكيلة التي بدأ بها مباراة كأس السوبر المصري هي سبب التأخر بثلاثة أهداف نظيفة قبل أن يتدارك الزمالك أموره بتسجيل هدفين من ركلتي جزاء في ظل عدم لعب الأهلي بقلوب دفاع.

وأوضح “كان من الأفضل أن يبدأ ميتشو المباراة بالتشكيل الذي انتهى به، لست غاضبًا منه، أتمنى فقط أن يتعلم من أخطاءه”.

إلى ذلك، استطاع الأهلي التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز 2019/2018 رغم عودة فيرجاني ساسي وأهم عناصر الزمالك إلى تشكيلة الفريق عقب أمم أفريقيا.