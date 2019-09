اونلاين | يلا شوت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وأشبيلية بث مباشر KORA LIVE كورة جول NOW PLUS رابط ii7SRY ماتش الريال NEW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وأشبيلية بث مباشر KORA LIVE كورة جول NOW PLUS رابط ii7SRY ماتش الريال NEW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر، متابعي ومشجعو الميرنجي ريال مدريد على موعد متجدد مع مباريات فريقهم في الدوري الأسابني ولكن مع مباراة قوية واختبار حقيقي آخر حين يواجهون متصدر جدول الترتيب الآن فريق اشبيلية الذي يمتلك من النقاط 10 بينما في جعبة ريال مدريد 8، ويبحث الريال اليوم عن استعادة نغمة الانتصارات التي ستهديه صدارة الدوري مبكرا. وأنهي ريال مدريد أمس السبت استعدادته النهائية عقب العودة من فرنسا لمواجهة اليوم التي من المقرر أن تبدأ أحداثها في العاشرة بتوقيت مكة، وبرهنت جماهير الريال على دعمها وحبها لمهاجمالفريق كريم بنزيما حينما تسارعوا عليه للحصول على توقيعه الخاص على بعض المقتنيات، فهل سيكون الفتى الذهبي لزيدان اليوم العامل الأبرز للفوز. وتفادى زين الدين زيدان محاولة الوقوع في صدام مع ادارة النادي بعد سؤال الصحفيين حول رأيه في عدم تنفيذ طلباته من التعاقدات في الموسم الصيفي وخصوا بالذكر ايريكسن لاعب توتنهام. وعلق زين الدين زيدان على هذا الأمر بأنه متروك للادارة وأنه جاء لتولي الفريق لبداية مشروع جديد اعترف بوجود آداء سيئ ولكنه يعمل جاهدا على تصحيح الصورة التي ظهر بها الفريق منذ بداية الموسم والموسم الماضي

