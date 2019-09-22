اونلاين | يلا شوت live مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف ليفربول YALLA SALAH

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يستضيف ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي الإنجليزي؛ مباراة الفريق أمام ليفربول بقيادة محمد صلاح MOHAMED SALAH؛ اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019؛ بالجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز؛ شاهد بث مباشر عبر رابط يلا كورة YALLA KORA.

ويدخل ليفربول محملا بطموحات حصد الثلاثة نقاط لمواصلة مشوار تصدر جدول الترتيب بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة برصيد15 نقطة من خمس جولات؛ بث مباشر ليفربول ضد تشيلسي يالبريميرليج عبر رابط كورة لايف KORA LIVE.

بينما يخوض البلوز بقيادة فرانك لامبارد؛ المباراة متعطشا لتحقيق الفوز بعد الأداء المميز بالجولة السابقة أمام ولفرهلمبتون والفوز بنتيجة 5-2؛ ويحمل في رصيده 8 نقاط من فوزين وتعادليين وهزيمة واحدة محتلا المركز التاسع؛ تابع لايف ليفربول يحل ضيفا على تشيلسي بالجولة السادسة للبريميرليج برابط كورة أونلاين KORA ONLINE.

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وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة؛ السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة؛ السابعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ بإذاعة المباراة الناقل الحصري لمنافسات البريميرليج bein sports HD2.

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH؛ عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر بدون تقطيع بالجولة السادسة من البريميرليج عبر رابط الاسطورة alostora.