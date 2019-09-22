اونلاين | يلا شوت real madrid TV مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية بث مباشر رابط مباراة الريال PLUS GOAL كورة لايفhd جودة متعددة

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يحل نادي ريال مدريد عملاق إسبانيا غدًا ضيفَا على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان» معقل نادي إشبيلية، المباراة تأتي في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، الذي تصدره نادي إشبيلية بعد فوزه الجولة الماضية على المتصدر السابق أتليتكو مدريد.

النادي الملكي يدخل المباراة وعينه على الفوز والصدارة، إذ سيصل رصيده حالة الفوز إلى 11 نقطة متقدمًا على إشبيلية المتصدر صاحب النقاط العشر، وأتليتكو مدريد الذي تعثر سابقًا اليوم بالتعادل أمام نادي سيلتا فيجو في إطار نفس الجولة.

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وتعرض ريال مدريد، الأربعاء الماضي، إلى هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة فيدوري أبطال أوروبا على ملعب «حديقة الأمراء» معقل نادي باريس سان جيرمان، «الميرينجي» قدم أداءًا مخزيًا في هذه المباراة أثار عاصفة من الانتقادات حول العديد من اللاعبين، بل وحتى المدرب الذي كان «لا يُمَس» سابقًا زين الدين زيدان، لذا يأمل «اللوس بلانكوس» تحقيق الفوز في مباراة الغد من أجل خفض وطأة الانتقادات، لا سيما مع استعادة الفريق أفضل لاعبيه في الفترة الماضية جاريث بيل، بعد غيابه عن لقاء ليفانتي في الجولة الماضية بداعي الإيقاف.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني:

تجرى مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3، وتقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل نادي إشبيلية، ويدير مباراةريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني الحكم خوان مارتينيز مونويرا.