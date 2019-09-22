اونلاين | يلا شوت شغال مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي KORA LIVE- بث مباشر مباراة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت شغال مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي KORA LIVE- بث مباشر مباراة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة تشيلسي ضد ليفربول اليوم الأحد 22-9-2019؛ ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز؛ عبر رابط كورة ستار KORA STAR.

ويستضيف تشيلسي نظيره ليفربول؛ على ملعب ستامفورد بريدج؛ معقل البلوز؛ ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي البريميرليج؛ شاهد ليفربول ضيفا على تشيلسي؛ عبر رابط كورة لايف KORA LIVE.

ويدخل الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني ونجمه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH؛ المباراة أملا في تحقيق الفوز لمواصلة تصدره لجدول الدوري؛ تابع لايف مباراة ليفربول ضد تشيلسي بالبريميرليج عبر رابط شووت SHOOT.

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على جانب آخر يدخل البلوز المباراة بقيادة فرانك لامبارد المدير الفني؛ بشكل تحدي بعدما خسر لقب السوبر الأوروبي لصالح نفس الفريق بركلات الترجيح؛ كورة أونلاين بث مباشر بدون تقطيع KORA ONLINE.

وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة؛ السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة؛ السابعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ بإذاعة المباراة الناقل الحصري لمنافسات البريميرليج bein sports HD2.

ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH؛ عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر بدون تقطيع بالجولة السادسة من البريميرليج عبر رابط جول كورة GOAL KORA.