اونلاين | يلا شوت Star الآن بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت Yalla shoot كورة يوتيوب الاسطورة ليفربول ضد تشيلسي مباشر

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تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019 إلى ملعب رامون سانشيز بيثخوان في التاسعة مساءً لمتابعة مباراة أشبيلية وريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة أشبيلية وريال مدريد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sports 3 HD

يحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط حصدهم من فوزين وتعادلٍ في مبارتين وبفارق نقطتين عن إشبيلية المتصدر. في حين يتصدر أشبيلية جدول ترتيب لدوري برصيد 10 نقاط متقدمًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بفارق نقطة وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام ديبورتيفو ألافيش وفاز فيها بهدف نظيف، وخاض الفريق 4 مباريات منذ بداية الدوري تمكن فيها من تحقيق الفوز في 3 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة أمام سيلتا فيجو بهدف لمثله.

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* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أشبيلية اليوم في الدوري الإسباني ، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإسباني يوم الأحد عبر شبكة قناة Bein Sports 3 HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإسباني، حيث تُذاع مباراة أشبيلية ضد ريال مدريد على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein Sports 3 HD بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت

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