اونلاين | يلا شوت MATCH KORA مشاهدة مبايلا شوت بلس YALLA FIL GOAL كورة ستار PLUS GOAL رابط ماتش ليفربول NOW

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تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019 في الخامسة والنصف مساءً على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والسابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sports 2 HD

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

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البث مباشر مباراة تشيلسي ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي، حيث تُذاع المباراة في الخامسة والنصف في يوم الأحد عبر شبكة قناة Bein Sports 2 HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تُذاع مباراة ليفربول ضد تشيلسي على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة Bein Sports 2 HD بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر، حيث يدخل ليفربول وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 15 نقطة متفوقاً بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بعد أن حقق 5 انتصارات متتالية منذ انطلاق البطولة بينما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 8 نقاط وذلك قبل إنطلاق منافسات الجولة.

وتعتبر تلك المواجهة الثانية التي تجمع بين ليفربول وتشيلسي خلال شهرين، بعدما حيث إلتقيا في 14 أغسطس الماضي في بطولة كأس السوبر الأوروبي والتي انتهت بفوز الحمر بركلات الترجيح.

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