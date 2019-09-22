اونلاين | يلا شوت MATCH KORA مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر YALLA FIL GOAL كورة ستار PLUS GOAL رابط ماتش ليفربول NOW

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي، عندما يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع غريمه التقليدي تشيلسي، على ملعب "ستافورد بريدج" معقل البلوز، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في تمام الخامسة والنصف مساء الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات، والرابعة والنصف بتوقيت تونس، والثالثة والنصف بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة ليفربول ضد تشيلسي حصريًا فور انطلاقها عبر قناة belN Sport HD1.

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يسعى تشيلسي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للحصول على نقاط المباراة أما بطل أوروبا ومتصدر البريميرليج ليفربول الإنجليزي، في مباراة لن تكون سهلة عاى أصحاب الأرض.

بينما يتطلع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لاستغلال الحالة المعنوية التي يمر بها اللاعبين، من خلال تحقيق العلامة الكاملة في بطولة الدوري بخمسة انتصارات، بث مباشر للمباراة Kora Online.

ويعول الريدز على خدمات المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، لقيادة الفريق هجوميًا LIVERPOOL ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة ليفربول ضد تشيلسي

ونقدم لكم بث مباشر لمباراة ليفربول ضد تشيلسي، للاستمتاع بمباراة قمة الجولة السادسة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، حيث نجح ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره تشيلسي في آخر مباراة جمعت بينهما، بعدما تفوق الريدز بركلات الترجيح، ضمن بطولة السوبر الأوروبي.