رياضة | الصدمات تتوالى.. برشلونة يتلقى خبر كارثي بعد الخسارة من غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصدمات تتوالى.. برشلونة يتلقى خبر كارثي بعد الخسارة من غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية إن نادي برشلونة كان قد تلقى صدمة جديدة بعد ساعات من خسارته في مباراة غرناطة بهدفين دون مقابل في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، حيث أصبح برشلونة يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط فقط، وبفارق 3 نقاط عن صاحب الصدارة إشبيلية، والذي يمكنه مضاعفة هذا الرقم في حالة فوزه على حساب ريال مدريد في مباراة الليلة.

وقالت الصحف الإسبانية، أن نادي برشلونة قد أصح مهدد بفقدان خدمات مدافع الفريق ، جيرارد بيكيه ، في مباراة خيتافي في الجولة بعد المقبلة من الدوري الإسباني، وذلك بعدما تحصل اللاعب على الإنذار الرابع له هذا الموسم خلال 5 مباريات فقط، وفي حالة حصول اللاعب على إنذار جديد في مباراة فياريال في الجولة السادسة من بطولة الدوري، فإن اللاعب سيغيب عن مباراة خيتافي بسبب تراكم الإنذارات.

يذكر أن جيرار بيكيه المدافع الإسباني، وقائد دفاع برشلونة قد تلقى أول إنذار هذا الموسم في مباراة أتليتيك بلباو و الثاني أمام ريال بيتيس في حين كان الثالث ضد أوساسونا، والإنذار الرابع حصل عليه جيرار بيكيه في مباراة فريقه يوم الأمس أمام غراناطةف ي الجولة الخامسة من الليجا.

الجدير بالذكر، بأن الصحف الكتالونية كانت قد صبت جام عضبها على جيرار بيكيه وزملائه في الفريق، وذلك بعد النتائج المخيبة للآمال بالنسبة لجماهير البلوجرانا مع إنطلاق هذا الموسم.