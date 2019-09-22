رياضة | تشافي هيرناندير يحسم قراره حول تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشافي هيرناندير يحسم قراره حول تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري وأسطورة فريق برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، إلى إن رحيله عن النادي الكتالوني كان صعبًا.
وأضاف تشافي خلال تصريحات صحفية أمس السبت، مؤكدًا على أن العودة للنادي الإسباني ذاته ستكون صعبة أيضًا خلال الفترة الحالية.
وتابع تشافي خلال حوار مع صحيفة "آرا" عن علاقته ببرشلونة قائلاً: "المغادرة كانت صعبة، وكذلك ستكون العودة" وأكمل: "أدرك أن المشجعين ينتظرون الكثير مني، لدي شعور بأنني أريد أن أكون المدير الفني المستقبلي لبرشلونة، لكن على الجانب الآخر أدرك أيضًا أن الأمر يحتاج للوقت".
وأكمل حديثه عن تجربته الحالية كمدرب للسد القطري قائلاً: "لا أعلم إذا كانت تلك التجربة هي طريقي لتدريب برشلونة، لكن أكثر ما يقلقني الآن هو الآداء بشكل جيد حاليًا وتحقيق الألقاب، أما ارتكاب الأخطاء في بعض الأمور فهو شىء يقود للتعلم في المستقبل".
ومن الجدير بالذكر انه قد انتقل تشافي من صفوف برشلونة إلى السد القطري عام 2015، ولعب لأربعة سنوات بقميص الفريق القطري، قبل أن يتولى القيادة الفنية عقب إعلانه اعتزال اللعب.