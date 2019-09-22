رياضة | تشافي هيرناندير يحسم قراره حول تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشافي هيرناندير يحسم قراره حول تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري وأسطورة فريق برشلونة والمنتخب الإسباني السابق، إلى إن رحيله عن النادي الكتالوني كان صعبًا.

وأضاف تشافي خلال تصريحات صحفية أمس السبت، مؤكدًا على أن العودة للنادي الإسباني ذاته ستكون صعبة أيضًا خلال الفترة الحالية.

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وتابع تشافي خلال حوار مع صحيفة "آرا" عن علاقته ببرشلونة قائلاً: "المغادرة كانت صعبة، وكذلك ستكون العودة" وأكمل: "أدرك أن المشجعين ينتظرون الكثير مني، لدي شعور بأنني أريد أن أكون المدير الفني المستقبلي لبرشلونة، لكن على الجانب الآخر أدرك أيضًا أن الأمر يحتاج للوقت".