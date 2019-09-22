رياضة | فالفيردي يتلقى طعنة من نجوم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يتلقى طعنة من نجوم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نجوم فريق برشلونة الإسباني، قد فقدوا الثقة في الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبلاوجرانا، في ظل تردي أوضاع الفريق تحت قيادته.

وتدهورت الأموز بشدة، بعد الخسارة المُذلة خارج الديار، مساء أمس السبت، أمام فريق غرناطة بهدفين نظيفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة لليجا الإسبانية.

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وكشفت التقارير الإسبانية، أن عدد من لاعبي فريق برشلونة في غرفة الملابس قد فقدوا الثقة في فالفيردي، واعترفوا صراحة بأن هناك شيئاً خاطئاً ويجب إصلاحه، وأنه سيتم ذلك بإقالة المدرب.

ومن الجدير بالذكر انه على الرغم من ذلك فإن إدارة النادي الكتالوني برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو لن تحرك ساكناً على الفور تجاه مدرب أتليتيك بلباو السابق، بعد هذه النتائج السلبية، وربما يبقى الوضع على ما هو عليه.

يذكر أنه قد جدد مسؤولي برشلونة الثقة في فالفيردي في نهاية الموسم الماضي بعدم ارتبط بقوة بالرحيل عن الفريق إثر الخسارة الكارثية على يد ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا برباعية نظيفة.