رياضة | شباب الأهلي 99 يقهر الزمالك بثلاثية نظيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شباب الأهلي 99 يقهر الزمالك بثلاثية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سحق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩ مضيفه فريق الزمالك في ملعبه بميت عقبة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم في قمة دوري الجمهورية للشباب، وذلك ضمن الجولة الثانية من الموسم.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: فارس طارق – عادل زينهم “دودو” – إبراهيم السيد – محمد شكري.

الوسط: محمد فخري – أحمد السيد – محمد نصير – زياد طارق – وليد مصطفى.

الهجوم: مصطفى فوزي.



وفي الشوط الثاني شارك أحمد الشامي بدلاً من مضطفى فوزي، ومصطفى إلياس بدلاً من زياد طارق، وعبد الرحمن أشرف “مانو” بدلاً من محمد نصير.

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جاء الهدف الأول للأهلي عن طريق محمد شكري من هجمة مرتدة انفرد على إثرها بحارس المرمى، وأضاف عادل زينهم “دودو” الهدف الثاني بعدما ارتدت له الكرة من الحارس بعد ركلة ركنية للأهلي، وأكمل محمد فخري الثلاثية للأهلي بعد تلقى تمريرة رائعة من أحمد الشامي، ليحقق الأهلي الفوز ويهزم الزمالك علي ملعبه بميت عقبة، وشهدت المباراة تألق الحارس مصطفى شوبير الذي زاد عن مرماه ببسالة.



بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى ٤ نقاط، محققاً أول فوز له في الموسم، حيث تعادل في الجولة الأولى مع سموحة سلبياً، قبل أن يفوز اليوم على الزمالك بثلاثية نظيفة.



وفي المقابل تلقى الزمالك خسارته الثانية، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام إف سي مصر بثلاثة أهداف لهدف، ليظل بلا رصيد من النقاط وقد تلقت شباكه ٦ أهداف مقابل هدف واحد لصالحه.



ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً، وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديراً إدراياً، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات.

