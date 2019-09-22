رياضة | الخميس.. مؤتمر صحفي للإعلان عن الجهاز الجديد لمنتخب مصر بقيادة البدري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس.. مؤتمر صحفي للإعلان عن الجهاز الجديد لمنتخب مصر بقيادة البدري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى مؤتمر صحفي كبير يوم الخميس المقبل للكشف رسمياً عن الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر والذى سيقوده المدير الفنى حسام البدري خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد الاتحاد المصري مع المدير الفنى حسام البدري المدير الفني السابق لتولى القيادة الفنية للمنتخب الذى يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وغمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

واجتمعت اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى مع حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر، من أجل إطلاح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على سياسة المدرب الجديد للفراعنة خلال المرحلة المقبلة وأيضاً على معرفة مقتراحاته للجهاز المعاون الذى سيكون معه فى قيادة المنتخب.

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واستقرت اللجنة الخماسية مع حسام البدري على إختيار محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق فى منصب مدير المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة وأيضاً إختيار طارق مصطفي نجم الزمالك السابق كمدرب عام وسيد معوض كمدرب للحراس وأيمن طاهر كمدرب للخراس، بينما مازال حسام البدري متمسك بضم أحمد أيوب مدرب الأهلي السابق فى الجهاز الفنى للفراعنة.

وإجتمع اليوم أيضاً كل من محمد بركات وسيد معوض وأحمد أيوب مع اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى للحديث حول الفترة المقبلة وخطة العمل بعدما تم الإستقرار عليهم.

ويستعد البدري لقيادة منتخب مصر فى أول مباراة رسمية يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.