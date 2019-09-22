رياضة | بتوجيه من بيريز.. ريال مدريد يستقر على خليفة زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتوجيه من بيريز.. ريال مدريد يستقر على خليفة زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن هناك ثلاثة من المدربين المُرشحين لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان، في تدريب فريق ريال مدريد، وذلك في حال تعرض الاخير للإقالة من تدريب الأبيض الملكي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع كلا من البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق أو الإيطالي ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإسطالي السابق، إذا ما عمد رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيرز إلى التخلي عن الفرنسي زيدان.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، بأن رئيس ريال مدريد، بيريز، قد أظهر اهتمامه مؤخرًا أيضا بخيار الاسطورة الإسباني تشابي ألونسو، والذي يُشرف بالوقت الراهن على تدريب الفريق الثاني لريال سوسيداد الإسباني.

ومن الجدير بالذكر انه قد عاد النجم والمدرب الفرنسي السابق إلى الإدارة الفنية للنادي الملكي، في منتصف الموسم الماضي، بعد تجربتين قصيرتين ومخيبتين مع المدربين جولن لوبيتيغي، المدرب الحالي لإشبيلية، والأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وفي هذا السياق، أكد زيدان أنه ليس قلقا على منصبه، لاسيما في ظل بدء الهمس في التقارير الصحافية باحتمال لجوء ريال مدريد إلى مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، غير المرتبط بأي نادٍ منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في ديسمبر 2018، في حال إقالة الفرنسي.