رياضة | البدري يُعلن الجهاز المعاون له في تدريب منتب مصر الأربعاء المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يُعلن الجهاز المعاون له في تدريب منتب مصر الأربعاء المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بشكل رسمي عن الجهاز المعاون له في تدريب الفراعنة يوم الأربعاء على أن يتم تقديم الجهاز وشرح خطته المستقبلية في مؤتمر صحفي يوم الخميس. بحضور اعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني

أوضح البدري أنه عقد جلسات منفردة مع المرشحين لشغل مناصب الجهاز المعاون، محمد بركات المرشح لمنصب مدير المنتخب، وكذلك طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، موضحا أن الجلسات كان هدفها التعارف في المقام الأول

شدد البدري على أنه جمعته جلسة مطولة مع محمد بركات بعد الاستقرار علي تواجده بشكل رسمي داخل جهاره الجديد واتفق على خطة العمل المقبلة وتوزيع الاختصاصات داخل جهاز المنتخب مشيرا إلى أنها كانت جلسة مثمرة للغاية.

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر منتخب مصر المقبل

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم استدعاء رسميا لخمسة محترفين في الخارج قبل 15 يوما من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق.

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واختار حسام البدري : محمد صلاح مهاجم ليفربول ، محمود حسن ( تريزيجيه )لاعب استون فيلا، أحمد حسن ( كوكا ) مهاجم سبورتينج براجا، محمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي ، أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش.

واستبعد البدري كلا من: عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني وأحمد المحمدي قائد المنتخب وظهير أستون فيلا وعلي غزال لاعب فييرينسي البرتغالي السابق.

وتابع حسام البدري منذ إعلان توليه منصب المدير الفنى للفراعنة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر، المحترفين وأيضاً تابع مباراة السوبر المصري التى جمعت بين ناديي الأهلي والزمالك أمس من أجل الوقوف على العناصر التى سيختارها المدرب للمشاركة معه فى المعسكر القادم.

