رياضة | راكيتيتش يحدد وجهته القادمة مع قرب رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش يحدد وجهته القادمة مع قرب رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن نجم وسط فريق برشلونة الإسباني، الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش بات محل شك كبير، وقد يرحل في الميركاتو الشتوي القادم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأحد، فإن هناك صراع قوي للغاية بين الثلاثي، مانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي، من أجل التعاقد مع إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة الإسباني في الميركاتو الشتوي القادم.

ومن الجدير بالذكر أنه قد كان راكيتيتش قريباً من الرحيل عن برشلونة والانتقال إلى السيدة العجوز في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي المنصرم، لكن الناديين لم يتوصلا لاتفاق بخصوص قيمة الصفقة.

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ومن جهته النادي الكتالوني، فإنه لن يمانع برشلونة برحيل راكيتيتش كون المدرب إرنستو فالفيردي بات يملك وفرة من اللاعبين في خط الوسط بعد وصول الهولندي فرينكي دي يونج، وعلى الأغلب سيرحل في يناير أو مع نهاية الموسم الجاري

وفي سياق متصل، أكدت الصحيفة البريطانية أن يوفنتوس الإيطالي ليس هو النادي الوحيد الذي يريد التعاقد مع الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، حيث هناك اهتمام أيضاً من قطبي إنجلترا، آرسنال ومانشستر يونايتد.

وذكرت أن يوفنتوس هو الأقرب لحسم التعاقد مع إيفان راكيتيتش من نادي برشلونة الإسباني، ولكنه سيواجه منافسة قوية للغاية من آرسنال ومانشستر يونايتد، فكلا الناديين يرغبان في تدعيم خط الوسط في النصف الثاني من الموسم الجاري.