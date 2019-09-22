رياضة | مورينيو يكشف سبب الوضع المتدهور لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يكشف سبب الوضع المتدهور لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تقديم نتائجه السلبية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته اليوم الأحد، أمام مضيفه ويستهام يونايتد بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة.

جاء هدفي الهامرز بواسطة أندريه يارمولنكو في الدقيقة 44 ، وأرون كريسويل في الدقيقة 84. ليمنح هذا الفوز ويست هام ثلاث نقاط ثمينة ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند ثمن نقاط في المركز السابع.

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وفي هذا السياق، تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق ومحلل شبكة (سكاي) الحالي: "كنا سيئين الموسم الماضي، ولا أرى أي تحسن".

وأضاف قائلاً: "لا أعتقد أن هناك أي إيجابيات سيأخذها سولشاير من هذه المباراة".

وأتم المدرب البرتغالي بقوله: "أنا معجب بالصفقات الثلاث، فيها إضافة للفريق. لكن الفريق نفسه، كفريق، لا يعجبني أبدًا. لست متفاجئًا من النتيجة".

ومن الجدير بالذكر انه بعد خوض ست مباريات في الدوري, حقق مانشستر انتصارين فقط على كل من تشيلسي وليستر سيتي, فيما تلقى هزيمتين أمام كريستال بالاس واليوم أمام ويست هام، وتعادل مرتين مع ولفرهامبتون وساوثهامتون.