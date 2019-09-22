رياضة | إتحاد السلاح يدعم السيسي في بيان رسمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إتحاد السلاح يدعم السيسي في بيان رسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر إتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى بيانا رسميا يدعم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويؤكد وقوفه خلف القيادة السياسية ورجال الجيش والشرطة فى كل خطواتهم حتى تستمر بلدنا فى طريق التقدم والازدهار.

وأكد عبد المنعم الحسينى أن كل أطياف الشعب المصرى يجب أن تقف وقفة رجل واحد للتصدى للمؤامرات التى تحاك ضد وطننا من جانب المتآمرين عليها لاسيما وأن بلدنا تسير فى الطريق الصحيح تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .