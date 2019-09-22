رياضة | اتحاد الجولف يدعو صبحي وسفراء الدول العربية لافتتاح البطولة العربية لناشئي وسيدات الجولف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الجولف يدعو صبحي وسفراء الدول العربية لافتتاح البطولة العربية لناشئي وسيدات الجولف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مجلس إدارة اتحاد الجولف برئاسة المهندس أيمن حسين الدعوة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لحضور إفتتاح البطولة العربية لناشئي وسيدات الجولف المقرر له غدا الاثنين بملعب نادى جولف دريم لاند بمدينة السادس من اكتوبر .

كما وجه الاتحاد الدعوة إلى سفراء الدول المشاركة فى البطولة السعودية والامارات والمغرب وتونس ولبنان وليبيا والصومال وسلطنة عمان والاردن لحضور حفل الافتتاح.

كما تم توجيه دعوات إلى رئيس اللجنة الأوليمبية المهندس هشام حطب ونائبه المهندس علاء جبر والأمين العام المهندس شريف العريان وامين الصندوق الدكتور علاء مشرف وكل رؤساء الاتحادات الرياضية ورئيسا نادى الجزيرة المهندس عمرو جزارين ونادى سبورتنج الدكتور أحمد وردة ورؤوساء ومديرى اندية الجولف .

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من جانب آخر وصلت كل الوفود المشاركة فى البطولة وبدأت تدريباتها استعدادا لانطلاق المنافسات بعد غدا الثلاثاء .

كما بدأ لاعبو منتخب مصر تدريباتهم على ملعب البطولة وسط اجواء وروح ومعنويات مرتفعة لتحقيق افضل النتائج .

ويعقد نائب رئيس إتحاد الجولف تيمور أبو الخير جلسة مع الفريق من أجل تحفيزهم وتشجيعهم قبل إنطلاق المنافسات .