رياضة | نجم انجلترا يتغنى بحارس إنبي بعد تصديه الإعجازي أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم انجلترا يتغنى بحارس إنبي بعد تصديه الإعجازي أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغنى جاري لينكر نجم منتخب انجلترا السابق حارس فريق إنبي محمود جاد بعد تصديه الإعجازي في مباراة فريقه أمام فريق بيراميدز في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب لينكر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تصدي جاد خلال مقطع فيديو الكرة في مبارة بيراميدز : "تصدي رائع".

وكان جاد قد تصدى لكرة رائعة بعد خروجه للعب الكرة في وسط الملعب ليسددها لاعب بيراميدز في المرمى، ولكن سرعان ما عاد الحارس وتصدى لها بشكل مميز في الهواء.

ورد محمد عادل غرابة عضو مجلس إدارة فريق إنبي على جاري لينكر عبر تويتر أيضا قائلا : "إنه يطير دائما، إنبي لديها سوبر مان في حراسة المرمى".

وكان فريق بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز على فريق إنبي بنتيحة أربعة أهداف نظيفة عن طريق ثنائية عبد الله السعيد وهدف لكل من عمر جابر ومحمد فاروق.