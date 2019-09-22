شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا سكشف عن استحداثات في بطولة دوري عالمي للسيدات والان مع التفاصيل

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأحد إنه سيضغط مجددا لإقامة دوري عالمي للسيدات رغم رفض خطته المبدئية داخل المنظمة الدولية.

وقال الفيفا إن نجاح كأس العالم للسيدات التي أقيمت العام الحالي أظهر أن هناك إمكانية استحداث بطولة عالية المستوى وأن هذه البطولة الجديدة يجب إقامتها.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي بشأن كرة القدم للسيدات اليوم "يجب البناء على النجاح الرائع لكأس العالم الأخيرة".

وأعلن المسؤول السويسري من قبل أن كأس العالم 2023 ستشهد مشاركة 24 فريقا بدلا من 16 فريقا وسيتم تحديد الدولة المضيفة في يونيو حزيران المقبل.

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وأضاف إنفانتينو أن خطته لإقامة بطولة عالمية للسيدات يجب أن تعود للحياة.

وكشف عن أنه طرح الفكرة في 2017 ونالت "تأييدا كبيرا للغاية" من مسؤولي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الفيفا "طرحنا الفكرة على مجلس الفيفا الذي أجل مناقشتها أو رفضها ربما لأسباب سياسية لا أدري لماذا حدث ذلك بالضبط؟ لكن سنعيد طرح الفكرة على الطاولة مرة اخرى حتى يتم الموافقة عليها" وقال إنفانتينو أيضا إنه يريد إنشاء كأس العالم للأندية للسيدات سنويا لتعزيز منافسات السيدات بعيدا عن المنتخبات الوطنية.

وأضاف "نريد إنشاء بطولة لكأس العالم للأندية للسيدات. لا يمكن تخيل تطوير منافسات كرة القدم للسيدات بجدية عبر الاكتفاء بمنافسات المنتخبات الوطنية فقط".