مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

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مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي الان حيث يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره تشيلسي، مساء اليوم الأحد، في لقاء يحتضنه ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي.
قبل مواجهة الليلة يحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة جمعها من5 مباريات فاز في جميعها حتى الآن.
وعلى الجانب الأخر يملك فريق تشيلسي صاحب الأرض والجمهور 8 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل مثلهما والهزيمة في لقاء وحيد بعد لعب 5 جولات.
مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الانجليزي
ليفربول أمام مهمة صعبة، خاصة وانها يأمل في غسل أحزانه الأوروبية بكتابة نصر جديد في الدوري الإنجليزي، بعدما تعرض للهزيمة 0-2 في نابولي بالجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
لن تكون هذه هي المهمة الوحيدة أمام ليفربول، في ظل فوز مانشستر ستي الكاسح أمام واتفورد واقترابه من الصدارة، لذلك سيحاول الريدز بقيادة المدرب يورجن كلوب الفوز للوصول إلى النقطة 18 والابتعاد بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.
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