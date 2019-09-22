شكرا لقرائتكم خبر عن غابياديني يقود سامبدوريا للفوز الأول في الكالتشيو علي حساب تورينو والان مع التفاصيل

بقيادة أوزيبيو دي فرانسيسكو مدرب سامبدوريا يحقق انتصاره الأول مع فريقه الجديد في الكالتشيو هذا الموسم علي حساب تورينو بهدف مقابل لاشيء سجله المهاجم المتمرس مانولو جالياديني بدقيقة 56 في المباراة التي جمعت الفريقان علي أرضية ملعب لويجي فيراريس معقل الفائز ضمن إطار الجولة الرابعة من الدورى الايطالي.

هُزم سامبدوريا في الثلاث جولات الماضية من عمر الكالتشيو في الثلاث مباريات التي خاضها الأولي أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة والثانية أمام ساسولو برباعية مقابل هدف وفي الجولة السابقة استمرت سلسلة الهزائم بخسارة أمام نابولي بهدفين مقابل لاشيء واحتل المركز الأخير في جدول الترتيب ،قبل أن يعود ويهزم تورينو ويحسن من وضعيته في المسابقة بشكل مؤقت.