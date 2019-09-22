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رقم سلبي لدي خيا عقب الهزيمة على يد وست هام بالدوري الإنجليزي

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استطاع نادي وست هام يونايتد الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الممتاز.

دي خيا يحقق رقم سلبي عقب الهزيمة على يد وست هام

وقد استقل الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد 10 أهداف حتى الآن من خارج منطقة الجزاء منذ الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا يصبح دي خيا أكثر حارس مرمى استقبل أهداف من خارج منطقة الجزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز من بين حراس الأندية الستة الكبار في الدوري.

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تجديد عقد دي خيا مع مانشستر يونايتد

يذكر أن نادي مانشستر يونايتد كان قد أعلن منذ يومين تجديد عقد دي خيا لفترة طويله ورفع راتبه بالفريق نظرا لرغبة الفريق في الحفاظ عليه.

ترتيب نادي مانشستر يونايتد عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد وست هام إلى 11 نقطة ليتواجد في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز الثامن.

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