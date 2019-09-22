شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يقود هجوم أستون فيلا ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تشكيلة الفريق الرسمية ضد نادي أرسنال بعد قليل ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. تريزيجيه يزين تشكيل أستون فيلا ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي وشهد تشكيل أستون فيلا الرسمي تواجد المصري محمود حسن "تريزيجيه" بينما جلس مواطنه أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء. تشكيل أستون فيلا ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي حراسة المرمى: توم هيتون الدفاع: فريدريك جيلبيرت - بيورن إنجليس - تايرون مينجس - نيل تايلور الوسط: مارفيلوس ناكامبا - جون ماكجين - جاك جريليش Advertisements الهجوم: أنور الغازي - ويسلي - تريزيجيه تشكيل أرسنال ضد أستون فيلا بالدوري الإنجليزي حراسة المرمى: بيرند لينو الدفاع: ميتلاند نايلز - دافيد لويز - سقراطيس باباستاثوبولوس - سياد كولاسيناك الوسط: جرانيت جاكا - ماتيو جيندوزي - داني سيبايوس الهجوم: بيبي - بيير إيمريك أوباميانج - بوكايو ساكا ويتواجد نادي أستون فيلا في المركز الثامن عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط بينما يتواجد نادي أرسنال في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

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