شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول..ليفربول يتقدم على تشيلسي بهدفين..وصلاح يصنع أحدهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مواجهة تشيلسي وليفربول بتقدم نادي ليفربول بهدفين دون رد ،سجل الهدفين أرنولد في الدقيقة 14 من ضربة حرة مباشرة وروبرت فيرمينو في الدقيقة 30.

وصنع محمد صلاح نجم مصر، الهدف الأول لفريق ليفربول حيث نفذت ركلة الحرة عن طريق تمريرة قصيرة بالكعب من محمد صلاح إلى أرنولد المتمركز على حدود منطقة الجزاء والذي صوب كرة صاروخية سكنت أقصى يسار كيبا.

وجاء الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول عن طريق روبيرتو فيرمينو بعد ركلة حرة من جهة اليسار نفذت عن طريق تمريرة قصيرة إلى أرنولد والذي أرسل كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء قابلها روبيرتو فيرمينو برأسية رائعة سكنت الشباك.