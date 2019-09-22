شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يواصل نتائجه السلبية بالخسارة أمام ويستهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل فريق مانشستر يونايتد, نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز, بخسارته اليوم الأحد, أمام مضيفه ويستهام يونايتد بهدفين نظيفين, في المباراة التي أقيمت على ملعب "لندن الأولمبي", ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة.

وبعد خوض ست مباريات في الدوري, حقق مانشستر انتصارين فقط على كل من تشيلسي وليستر سيتي, فيما تلقى هزيمتين أمام كريستال بالاس واليوم أمام ويستهام, وتعادل مرتين مع ولفرهامبتون وساوثهامتون.

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سجل هدفي ويستهام, أندريه يارمولنكو في الدقيقة 44, وأرون كريسويل في الدقيقة 84.

الفوز منح ويستهام ثلاث نقاط ثمينة ليرتفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع, فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند ثمن نقاط في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت, حقق ولفرهامتون تعادلا ثمينا مع مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 1-1, حيث تقدم كريستال بهدف في الدقيقة 46 عبر لياندير ديندونكير لاعب ولفرهامتون بالخطأ في مرماه, ثم تعادل الضيوف بهدف في الوقت القاتل عن طريق دييجو جوتا في الدقيقة 95.