تفاصيل فوز المنتخب الوطني للناشئين على بنجلاديش

الأحد 22 سبتمبر 2019

منتخبنا

كتب الخليج 365-صنعاء

تمكنت المنتخب الوطني اليوم الاثنين من التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين بالبحرين بعد تغلبة على نظيره منتخب بنجلاديش بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة لتصفيات آسيا للناشئين تحت 16 عام.



وقد استطاع الأحمر اليماني الصغير فرض اسلوبه على المباراة من بداية اللقاء رغم صلابة الدفاع البنجلاديشي.

Advertisements

وفي الشوط الثاني دخل الأحمر اليماني وفرض أسلوبة وواصل هجماته على مرمى منتخب بنجلادش ليتمكن الاعب محمد دمبر من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 63 ليعزز الاعب حمزة محروس الهدف الثاني والثالث في الدقيقة71 و77 على التوالي.

وخرج منتخبنا من المباراة وهو في صدارة المجموعة بسبع نقاط بعد فوزه على بوتان يوم الأربعاء الماضي بعشرة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع قطر يوم الجمعة بهدف لهدف وفوزه اليوم بثلاثية نظيفة على بنغلاديش ليحسم بطاقة التأهل الى نهائيات كأس آسيا للناشئين 2020بالبحرين.