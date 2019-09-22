شكرا لقرائتكم تشكيل طنطا لمواجهة دجلة فى ضربة البداية بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أيمن المزين المدير الفنى لطنطا، تشكيل فريقه لمواجهة وادى دجلة، فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الأحد على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز. وضم تشكيل طنطا كلاً من.. فى حراسة المرمى.. إسلام طارق Advertisements فى الدفاع.. إيهاب سمير - محمود مسعود - سليمان عبد ربه - محمد الشاذلي فى الوسط.. أحمد الألفي - تاديو لوانجا - أحمد الشناوي - وليد عادل فى الهجوم.. هشام شعبان - أحمد فهمي.

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