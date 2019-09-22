شكرا لقرائتكم حسام البدرى يعلن عن موعد الإعلان الراسمى لجهاز المعاون لمنتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه سيعلن تشكيل الجهاز المعاون للفريق القومي بالكامل يوم الأربعاء المقبل. واستقر حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وأحمد أيوب مدرب عام طارق مصطفي مدرب عام وسيد معوض مدرب وأيمن طاهر مددب حراس مرمى. ويعقد الجهاز الفني للمنتخب مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل لتقديم الجهاز المعاون وخطة المنتخب في الفترة المقبلة.

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