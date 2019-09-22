شكرا لقرائتكم على معلول يواصل الاحتفال بكأس السوير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي ومنتخب تونس، احتفاله بكأس السوبر الذي توج به مؤخرا مع الفريق الأحمر عقب تغلبه على غريمه التقليدي نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونشر معلول صورا جديدة مع زوجته ونجله كريم خلال احتفالهم مع كأس السوبر المصري عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

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ويستعد النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر لمواجهة سموحة في منافسات الجولة الأولى من الدوري العام بنسخته الجديدة رقم 61 والتي انطلقت أمس السبت، خلال المباراة التي تنطلق في الخامسة والنصف مساء غد الاثنين على ملعب برج العرب بالأسكندرية.