شكرا لقرائتكم محمد عبد المنصف يحقق رقمين قياسيين فى الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة، رقمين قياسيين بعد أن ظهر مع فريقه خلال مواجهة طنطا، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، مساء اليوم، الأحد، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويعد عبد المنصف أكبر لاعبى دورى موسم 2019 - 2020، حيث يبلغ "أوسة" من العمر 42 عامًا كونه من مواليد 6 فبراير عام 1977.

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كما حقق "أوسة" رقم قياسى أخر، بمشاركته فى 24 موسم متتالى، وهو الرقم الذى لم يحققه أى لاعب على مستوى العالم سوى أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم ليفربول الإيطالى السابق.

وبهذا الرقم يستمر محمد عبد المنصف، أول من يشارك فى 24 موسم متتاليا بالدورى المصرى الممتاز محطمًا أرقام كل من حسام حسن المدير الفنى الحالى لفريق سموحة ونجم المنتخب والأهلى والزمالك السابق، وعصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق.