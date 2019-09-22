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شكرا لقرائتكم ثلاثيات الأهلي ضد الزمالك تتواصل .. شباب 99 يكتسح الأبيض في عقر داره "صور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الأهلي ضد الزمالك
حقق فريق ناشئين الأهلي مواليد 99 فوزا ثمينا على ناشئي الزمالك بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بميت عقبة بمنافسات الجولة الثانية من دوري الجمهورية.
جاءت ثلاثية ناشئ الأهلي ضد الزمالك، بعد ساعات قليلة من فوز الأحمر على الأبيض بنتيجة 3/2 فى السوبر المصري ليحسم اللقب لصالحه مساء الجمعة الماضي.
ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 بالأهلي عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً، وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديراً إدراياً، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات.
كما تشهد الجولة الثانية أيضاً مواجهة قوية بين المصري والانتاج الحربي، فيما يلتقي الجونة مع طنطا في مدينة السادس من أكتوبر، ويستضيف الاتحاد السكندري فريق إف سي مصر، ويحل وادي دجلة ضيفاً على فريق سموحة، كما يستضيف استاد المكس مباراة حرس الحدود وأسوان، ويحل مصر المقاصة ضيفاً على طلائع الجيش بالملعب الفرعي لاستاد جهاز الرياضة، وأخيراً يستضيف بيراميدز المقاولون العرب بمجمع الأسيوطي.
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