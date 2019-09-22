شكرا لقرائتكم حسام البدري يقرر عقد مؤتمر صحفى الخميس لتقديم جهاز الفراعنة الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل بمقر الجبلاية لتقديم الجهاز الفتي الجديد للمنتخب إلي جانب الإعلان عن خطة المرخلة القبلة.

واستقر حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وأحمد أيوب مدرب عام طارق مصطفي مدرب عام وسيد معوض مدرب وأيمن طاهر مددب حراس مرمى.

ويعقد حسام البدرى واللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماعا مع الجهاز الفنى الجديد للفراعنة المتواجد حاليا بمقر الجبلاية لتحديد المهام والاعلان الرسمي عن الجهاز الذى سيتم من خلال اتحاد الكرة