شكرا لقرائتكم حمدى وكابو يقودان تشكيل دجلة أمام طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة طنطا فى الخامسة والنصف مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز. وضم تشكيل الفريق الدجلاوى كلاً من.. محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى Advertisements فى الدفاع.. خالد رضا، محمود مرعى، اسحاقو يعقوبو، محمد رضا. فى الوسط.. عبد الرحمن بودى، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، محمد هلال. فى الهجوم.. مروان حمدى، رفيق كابو.

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