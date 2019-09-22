شكرا لقرائتكم جلسة مرتقبة بين حسام البدري وفايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني جلسة مرتقبة مع السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلى، بعد تولى الأول المسئولية الفنية للفراعنة خلفاً للمكسيكي أجيري الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

وتأتى الجلسة فى إطار رغبة حسام البدري في عقد جلسات مع مدربي الفرق التي يتواجد فيها لاعبين دوليين وعلى رأسهم الأهلى والزمالك، للتنسيق بخصوص اختيارات اللاعبين للمعسكرات القادمة وأولها معسكر شهر أكتوبر المقبل والمقرر اقامته من يوم 7 الى يوم 15.

ويتواجد فى الأهلى العديد من اللاعبين الدوليين المرشحين للإنضمام لمنتخب مصر وعلى رأسهم الحارسين محمد الشناوي وشريف اكرامى وأحمد فتحى ورامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ورمضان صبحي ومروان محسن وصلاح محسن.