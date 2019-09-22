شكرا لقرائتكم أيمن طاهر يغادر مقر الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الاجتماع القائم بمقر اتحاد الكرة ، و غادر أيمن طاهر المرشح لمنصب مدرب حراس مرمي منتخب مصر ، وكان ذلك بحضور حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر واعضاء اللجنة الخماسية . استقر حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى على التشكيل الجديد لجهاز الفراعنة والذى يضم محمد بركات مدير المنتخب و طارق مصطفي وأحمد أيوب مدرب عام وسيد معوض مدرب وأيمن طاهر مددب حراس مرمى ويعقد حسام البدرى واللجنة الخماسية باتحاد الكرة اجتماعا مع الجهاز الفنى الجديد للفراعنة المتواجد حاليا بمقر الجبلاية لتحديد المهام والإعلان الرسمي عن الجهاز الذى سيتم من خلال اتحاد الكرة .

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