شكرا لقرائتكم مصر تحقق برونزية في بطولة series A للكاراتيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حققت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه الميدالية البرونزية في منافسات بطولة series A للكاراتيه التى تقام في تشيلي في وزن تحت 68 كجم .

وجاء الفوز بالبرونزية بعد الفوز على منافسيها فى مختلف الأدوار حتى توجت بالميدالية .

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ومن المقرر أن تخوض جيانا فاروق منافسات نهائى البطولة ، مساء اليوم لتضمن لمصر ميدالية جديدة فضية أو ذهبية ، بعد نجاحها فى الوصول إلى الدور النهائى من البطولة .

يذكر أن جيانا فاروق حققت ذهبية الدورى العالمى الذى أقيم باليابان بعد تغلبها على منافساتها الفرنسية فى الدور النهائى من البطولة بوزن تحت 61 كجم، بنتيجة 4/3، لتحتل المركز الأول بالدورى العالمى.