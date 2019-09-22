التعادل السلبى يخيم على الشوط الأول لمواجهة دجلة وطنطا فى الدوري...

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة وادى دجلة وطنطا التى تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز موسم 2019 – 2020، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وشهد الشوط ضغط مكثف من الفريق الدجلاوى بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، فى محاولات لتسجيل هدف التقدم، فى الوقت الذى اعتمد فيه ابناء السيد البدوى بقيادة أيمن المزين على الهجمات المرتدة والتى لم ينجح اللاعبون فى تنفيزها على الوجه الأكمل.

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وضم تشكيل الفريق الدجلاوى كلاً من.. محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. خالد رضا، محمود مرعى، اسحاقو يعقوبو، محمد رضا، فى الوسط.. عبد الرحمن بودى، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، محمد هلال، فى الهجوم.. مروان حمدى، رفيق كابو.

وضم تشكيل طنطا كلاً من.. فى حراسة المرمى.. إسلام طارق، فى الدفاع.. إيهاب سمير - محمود مسعود - سليمان عبد ربه - محمد الشاذلي، فى الوسط.. أحمد الألفي - تاديو لوانجا - أحمد الشناوي - وليد عادل، فى الهجوم.. هشام شعبان - أحمد فهمي.