شكرا لقرائتكم سوسيداد يتقاسم الصدارة.. وفالنسيا يتعثر مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لحق ريال سوسييداد مؤقتا بثلاثي الصدارة غرناطة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد بفوزه الثمين على مضيفه إسبانيول 3-1 يوم الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضرب ريال سوسييداد بقوة منذ البداية وحسم الشوط الأول بثنائية نظيفة سجلها البرازيلي ويليان جوزيه دا سيلفا في الدقيقتين 18 و34. وسجل إسبانيول هدف الشرف بفضل النيران الصديقة عندما هز المدافع خوسيبا زالدويا شباك فريقه بالخطأ (72)، لكن المهاجم السويدي ألكسندر إيساك أحبط معنويات أصحاب الأرض في سعيهم إلى إدراك التعادل بتسجيله الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق.

وهو الفوز الثاني تواليا لريال سوسييداد والثالث هذا الموسم فرفع رصيده إلى عشر نقاط فلحق بغرناطة، الفائز على برشلونة 2-صفر يوم السبت، وأتلتيكو مدريد المتعادل مع ضيفه سلتا فيغو سلبا يوم السبت أيضا، وإشبيلية الذي يستضيف ريال مدريد في قمة المرحلة لاحقا، إلى الصدارة.

وتعادل فالنسيا مع ضيفه ليغانيس بهدف لدانيال باريخو (21 من ركلة جزاء) مقابل هدف لأوسكار رودريغيز (35)، ويلعب لاحقا أيضا أتلتيك بلباو مع ألافيس.