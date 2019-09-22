شكرا لقرائتكم خيتافي يهزم مايوركا ويحقق انتصاره الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق خيتافي الانتصار الأول له في الموسم الجاري من الدوري الإسباني لكرة القدم وتغلب على ريال مايوركا 4 - 2 يوم الأحد في المرحلة الخامسة من المسابقة.

ورفع خيتافي رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر حيث أنه الانتصار الأول مقابل هزيمة واحدة وثلاثة تعادلات، بيثنما تجمد رصيد ريال مايوركا عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.

وأنهى خيتافي الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما إدريسو بابا لاعب مايوركا، بالخطأ في مرمى فريقه، وخورخي مولينا من ضربة جزاء، في الدقيقتين السابعة و33 .

وفي الشوط الثاني، أضاف ألان نيوم الهدف الثالث لخيتافي في الدقيقة 63 ثم رد ريال مايورك بهدفين أحرزهما انتي بوديمير في الدقيقتين 70 و77 قبل أن يختتم أنخيل لويس رودريجيز التسجيل بالهدف الرابع لخيتافي في الدقيقة 84 .