بالفيديو .. ناشئي اليمن يسحق منتخب بنجلاديش بثلاثية نظيفة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الدوحة
تأهل المنتخب اليمني للناشئين، اليوم الاحد الى نهائيات كاس آسيا 2020 بعد فوزه على منتخب بنجلاديش بثلاثة اهداف نظيفة في العاصمة القطرية الدوحة.
وقدم المنتخب اليمني مباراة قوية مع نظيره البنغلاديشي بعد ان أثبت سيطرته في الشوط الاول وسجل ثلاثة أهداف في الشزط الثاني ليتأهل بعد ذلك إلى نهائيات كأس آسيا.
وسجل المتخب اليمني الهدف الأول في الدقيقة 63 معززاً تقدمه في الدقيقة72 بهدف ثاني من ركلة ركنية برأسة هزت شباك منتخب بنغلاديش .
وفي الدقية 80 من عمر اللقاء سجل المنتخب اليمني ثالث أهدافه ليضمن تصفيات كأس آسيا 2020 تحت 16 سنة.
وبهذا الفوز عزز منتخبنا الوطني للناشئين صدراته لمجموعته ليتأهل منتخبنا رسميا لنهائيات كأس آسيا 2020 لتحت 16 سنة.
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