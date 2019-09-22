وست هام يلحق بمانشستر يونايتد الهزيمة الثانية في البريميرليغ









اسماء السيد - ألحق وست هام الهزيمة الثانية بضيفه مانشستر يونايتد في الموسم الحالي من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما فاز عليه بنتيجة 2-صفر ضمن منافسات المرحلة السادسة الأحد.

وسجل الهدفين الأوكراني أندري يارمولنكو (44) وآرون كريسويل (84) في مباراة أقيمت على ملعب "لندن ستاديوم"، حيث قدم "الشياطين الحمر" أداء باهتا وفشلوا في الاستفادة من الفرص القليلة التي أتيحت لهم، لا سيما من خلال ماركوس راشفورد الذي خرج مصابا، والاسباني خوان ماتا.

وافتتح رجال المدرب التشيلي مانويل بيليغريني التسجيل بعدما وصلت الكرة الى مارك نوبل على الجهة اليمنى، فمررها الى البرازيلي فيليبي أندرسون ومنه ببراعة الى يارمولنكو المتواجد داخل المنطقة، فهيأها لنفسه وأسكنها بيسراه شباك الحارس الاسباني دافيد دي خيا.

وبينما كان لاعبو المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير يحاولون الخروج بنقطة على الأقل من المواجهة، قضى كريسويل على آمالهم بتنفيذه ضربة حرة متقنة وجدت طريقها الى الزاوية اليسرى من المرمى، على رغم تمكن دي خيا من ملامسة الكرة بأطراف أصابعه.

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وفشل يونايتد للمرة التاسعة تواليا في مختلف المسابقات، في تحقيق الفوز خارج ملعبه، بحسب "أوبتا" للاحصاءات الرياضية.

وتوقف رصيد الفريق عند ثماني نقاط حاليا في المركز السابع بعد فوزين وتعادلين وهزيمتين، بينما تقدم وست هام الى المركز الرابع موقتا (11).

ملخص مباراة وست هام ومانشستر يونايتد:

ملخص مباراة كريستال بالاس وولفرهامبتون: