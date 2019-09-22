ريال سوسييداد يلحق بثلاثي الصدارة في الدوري الإسباني









اسماء السيد - لحق ريال سوسييداد مؤقتا بثلاثي الصدارة غرناطة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد بفوزه الثمين على مضيفه إسبانيول 3-1 الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضرب ريال سوسييداد بقوة منذ البداية وحسم الشوط الأول بثنائية نظيفة سجلها البرازيلي ويليان جوزيه دا سيلفا في الدقيقتين 18 و34.

وسجل إسبانيول هدف الشرف بفضل النيران الصديقة عندما هز المدافع خوسيبا زالدويا شباك فريقه بالخطأ (72)، لكن المهاجم السويدي ألكسندر إيساك أحبط معنويات أصحاب الأرض في سعيهم إلى إدراك التعادل بتسجيله الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق.

وهو الفوز الثاني تواليا لريال سوسييداد والثالث هذا الموسم فرفع رصيده إلى عشر نقاط فلحق بغرناطة، الفائز على برشلونة 2-صفر السبت، وأتلتيكو مدريد المتعادل مع ضيفه سلتا فيغو سلبا السبت أيضا، وإشبيلية الذي يستضيف ريال مدريد في قمة المرحلة لاحقا، إلى الصدارة.

وحقق خيتافي مفاجأة الموسم الماضي فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه ريال مايوركا العائد حديثا إلى دوري الأضواء 4-2.

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وبكر خيتافي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السابعة بفضل النيران الصديقة عندما سجل المدافع الغاني إدريسو بابا محمد بالخطأ في مرمى فريقه، وأضاف خورخي مولينا الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 33.

وعزز خيتافي تقدمه مطلع الشوط الثاني عندما سجل الكاميروني ألان نيوم الهدف الثالث (63)، لكن ريال مايوركا رد بهدفين للكرواتي أنتي بودمير (70 و77)، قبل أن يطمئن أنخل لويس رودريغيز أنصار خيتافي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 84.

وهو الفوز الأول لخيتافي بعد خسارة وثلاثة تعادلات متتالية فصعد إلى المركز الحادي عشر مؤقتا، فيما مني ريال مايوركا بخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة فتجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.

ويلعب لاحقا أيضا فالنسيا مع ليغانيس، وأتلتيك بلباو مع ألافيس.

ملخص مباراة ريال سوسييداد وإسبانيول:

ملخص مباراة خيتافي وريال مايوركا: